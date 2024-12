Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Schwerer Unfall auf der A1 - Eine Person schwer verletzt ++ Täuschung fliegt auf: Hochwertiger Mercedes nach Fahrt ohne Führerschein beschlagnahmt ++

Rotenburg (ots)

Schwerer Unfall auf der A1 - Eine Person schwer verletzt

++ Bild in der digitalen Fotomappe ++

Kalbe/BAB 1. Am Samstagmorgen (07.12.2024, 07:51 Uhr) ereignete sich auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch schwer verletzt wurde.

Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr ein 28-jähriger Mann aus Hamburg mit einem Transporter auf der Mittelspur, als er aus ungeklärter Ursache auf das Heck eines vorausfahrenden Sattelzuges auffuhr. Durch den Aufprall geriet der Transporter von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Der Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 42-jährige Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.

Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und anschließenden Maßnahmen wurde die Fahrbahn für mehrere Stunden voll gesperrt.

Täuschung fliegt auf: Hochwertiger Mercedes nach Fahrt ohne Führerschein beschlagnahmt

Gyhum. Am Sonntagabend (08.12.2024, 23:30 Uhr) kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Zeven einen Mercedes C 200 auf der Bockeler Bundesstraße. Der 32-jährige Fahrer aus Hann. Münden händigte den Beamten einen polnischen Führerschein aus. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der vermeintliche Führerschein Fälschungsmerkmale aufwies.

Bei weiteren Überprüfungen stellte sich außerdem heraus, dass gegen den Mann ein Fahrverbot bestand. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der hochwertige Mercedes beschlagnahmt. Der Fahrer ist den Behörden bereits wegen gleichgelagerter Delikte bekannt und wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

Einbruch in Zeven: Diebe erbeuten Schmuck

Zeven. Zwischen Montag und Sonntag (04.12.2024, 09:00 Uhr, bis 08.12.2024, 12:34 Uhr) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Neuen Kampe ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Anschließend entkamen die Täter unerkannt mit Schmuck in bislang unbekanntem Wert.

Die Polizei Zeven bittet um Hinweise unter 04281 - 95920.

Unbekannte dringen in Einfamilienhaus ein

Gyhum. Zwischen Freitagmittag und Sonntagmittag (06.12.2024 bis 08.12.2024) verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entkamen unerkannt. Ob und in welcher Höhe Schaden entstanden ist, wird derzeit noch ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Zeven unter 04281 - 95920 entgegen.

