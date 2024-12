Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbrecher schlagen in Wohnste zu ++ 21-Jähriger mit 1,61 Promille am Steuer ++ Leicht verletzt nach Unfall im Industriegebiet ++

Rotenburg. (ots)

Einbrecher schlagen in Wohnste zu

Wohnste. Im Zeitraum zwischen Mittwoch, dem 04.12.2024, 16:00 Uhr, und Sonntag, dem 08.12.2024, 11:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Vierdener Straße ein. Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten und verließen den Tatort vermutlich ohne Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei Zeven unter 04282 - 95920 entgegen.

21-Jähriger mit 1,61 Promille am Steuer

Zeven. In der Nacht von gestern (09.12.2024) auf heute (10.12.2024, 00:31 Uhr) stoppte eine Streifenwagenbesatzung der Zevener Polizei einen BMW in der Straße Auf der Worth. Ein Atemalkoholtest ergab 1,61 Promille bei dem 21 Jahre alten Mann am Steuer. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen und beschlagnahmten den Führerschein des jungen Mannes.

Leicht verletzt nach Unfall im Industriegebiet

Sittensen. Am gestrigen Nachmittag (09.12.2024, 13:30 Uhr) kam es in der Hansestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde. Der 42-jährige Fahrer eines Crafter-Transporters übersah beim Einfahren von einer Grundstücksauffahrt den Skoda eines 43-Jährigen. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der 43-Jährige erlitt leichte Verletzungen und klagte über Schmerzen im Oberkörper. Der 42-Jährige blieb unverletzt. Der geschätzte Sachschaden beträgt rund 7.000 Euro.

Leicht verletzter Mann und 10.000 Euro Sachschaden nach Unfall auf der Autobahn

Hollenstedt/BAB 1. Am Montagnachmittag (09.12.2024, 14:02 Uhr) verunfallte ein 40-jähriger Mann aus Verden auf der A1 in Richtung Hamburg ohne Fremdeinwirkung. Der Fahrer eines Nissan Qashqai kam auf Höhe der Anschlussstelle Hollenstedt aus noch nicht abschließend geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte im Grünstreifen gegen ein Verkehrsschild. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

