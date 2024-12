Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugenaufruf: Unbekannte Vandalen ziehen durch Bothel ++ Diebstahl aus Gartenschuppen: Fahrrad, Motorsäge und Fensterfräse gestohlen ++

Rotenburg (ots)

Zeugenaufruf: Unbekannte Vandalen ziehen durch Bothel

Bothel. Im Zeitraum von Freitag, dem 06.12.2024, auf Samstag, den 07.12.2024, kam es in der Gemeinde Bothel zu mehreren Fällen von Vandalismus und Diebstahl. In der Hasseler Straße entwendeten Unbekannte eine Ortseingangstafel. Zwischen Samstag, dem 07.12.2024, und Sonntag, dem 08.12.2024, wurde ein Grundstückszaun im Bereich Horstweg Ecke In den Breden beschädigt. Zudem entdeckten Verantwortliche der Grundschule im Horstweg nach dem Wochenende ein beschädigtes Schild.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten oder den Tätern machen können. Bitte melden Sie sich bei der Polizei Rotenburg unter 04261 - 9470.

Diebstahl aus Gartenschuppen: Fahrrad, Motorsäge und Fensterfräse gestohlen

Visselhövede. Im Zeitraum von Mittwoch, dem 04.12.2024, bis Dienstag, den 10.12.2024, brachen bislang unbekannte Täter in einen Gartenschuppen in der Straße Alter Postweg ein. Die Diebe entwendeten ein Fahrrad, eine Motorsäge und eine Fensterfräse. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 3.650 Euro geschätzt.

Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04261 - 9470 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

