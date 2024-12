POL-ROW: ++Tauschhaus "Claus" in Tarmstedt durch Feuer zerstört++Ölspuren legen den Verkehr im Bereich Zeven lahm++Dieb im Rotenburger Krankenhaus gestellt++Stark betrunkene Autofahrerin erwischt++

Polizeiinspektion Rotenburg

++Tauschhaus "Claus" in Tarmstedt durch Feuer zerstört++

Tarmstedt. Am Samstagnachmittag brannte die Holzhütte, die den Bürgern Tarmstedts als Tauschhaus für nicht mehr benötigte Sachen diente, nieder. Gegen 17:00 Uhr wurde der Brand festgestellt. Die schnell eintreffenden Feuerwehrkräfte konnten zwar ein Übergreifen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindern, aber ein Retten der Holzhütte war nicht mehr möglich. Die Brandursache ist bisher ungeklärt. Wer in dem Zusammenhang Personen oder andere Auffälligkeiten wahrgenommen hat wird gebeten, sich mit der Polizei in Zeven oder Tarmstedt in Verbindung zu setzen.

++Ölspuren legen den Verkehr im Bereich Zeven lahm++

Zeven. In den Nachmittagsstunden des Samstags kam es im Bereich Zevens zu zwei größeren Ölspuren. Für die Aufreinigung der Fahrbahn der B 71 zwischen Zeven und Brüttendorf musste die Bundesstraße für fünf Stunden vollständig gesperrt werden, damit Feuerwehrkräfte, die Straßenmeisterei sowie eine Fachfirma ihre Arbeiten durchführen konnten. Ein Verursacher konnte in diesem Fall bisher nicht ermittelt werden. Ebenfalls kam es am Samstagnachmittag zu einer Ölspur zwischen Zeven und Sittensen. In diesem Fall gelang es, den Verursacher zu ermitteln.

++Dieb im Rotenburger Krankenhaus gestellt++

Rotenburg. Am Samstagnachmittag bemerkte eine Stationsschwester eine unberechtigte Person in einem Dienstzimmer, die sich an dem dortigen Inventar zu schaffen machte. Mit weiteren Bediensteten wurde der Täter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Durchsuchung des 25-jährigen Mannes aus dem Landkreis Verden führte zum Auffinden zahlreichen Diebesgutes. Unter anderem wurde in seinem Schuh das private Handy einer Krankenschwester aufgefunden. Nach der Feststellung seiner Identität auf der Rotenburger Polizeiwache wurde der Mann wieder aus den Maßnahmen entlassen.

++Stark betrunkene Autofahrerin erwischt++

Rotenburg. In der Samstagnacht, gegen 01:00 Uhr, kontrollierte ein Streifenteam der Rotenburger Polizei in der Hermann-Schlüter-Straße einen VW Polo. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurde festgestellt, dass die 27-jährige Frau deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,19 Promille.

