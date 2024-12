Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Taschendiebe in Bothel unterwegs: Polizei gibt Tipps ++ Polizei stoppt Fahrt ohne Führerschein ++ Schwerer Motorradunfall auf der B71 in Brauel ++

Rotenburg (ots)

Taschendiebe in Bothel unterwegs: Polizei rät zu Vorsicht

Bothel. Ein bislang unbekannter Taschendieb hat am Freitagvormittag (13.12.2024) in einem Supermarkt in der Wiedaustraße zugeschlagen. Zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr entwendete der Täter die Geldbörse einer 83-jährigen Frau während ihres Einkaufs. In der Geldbörse befanden sich wichtige Dokumente sowie etwa 160 Euro Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Rotenburg unter der Telefonnummer 04261 9470 entgegen.

Tipps der Polizei gegen Klauer:

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

- Seien Sie besonders in Menschenmengen und in Supermärkten achtsam und lassen Sie sich nicht von Fremden ablenken oder beirren.

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

- Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

- Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Hinweise und nützliche Tipps zu diesem Thema erhalten Sie jederzeit vom Präventionsteam der Rotenburger Polizei unter 04261 9470.

Polizei stoppt Fahrt ohne Führerschein

Rotenburg. Die Polizei hat am Montagnachmittag (16.12.2024, 14:05 Uhr) die Fahrt eines 36-jährigen Rotenburgers in der Stiftstraße gestoppt. Eine Streifenwagenbesatzung kontrollierte den Mann am Steuer seines Pkw und stellte fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Schwerer Motorradunfall auf der B71 in Brauel

Brauel. Am Montagabend (16.12.2024, ca. 18:50 Uhr) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 71. Eine 17-jährige Motorradfahrerin, die mit ihrer 125er Honda unterwegs war, wurde dabei schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen bog die junge Frau von der Kreisstraße 134 (aus Richtung Sassenholz/Heeslingen kommend) nach links auf die B71 ab. Dabei übersah sie offenbar einen von links kommenden VW Golf einer 61-jährigen Frau. Es kam zum Zusammenstoß. Die schwer verletzte Motorradfahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell