POL-DO: Polizei Dortmund sucht Unfallort: 82- Jähriger mit stark beschädigtem Auto angetroffen

Dortmund (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (10.-11. April) bemerkten Zeugen einen orientierungslosen Senior mit einem verunfallten Wagen an der Stockumer Straße in Dortmund. Die Polizei Dortmund sucht nun mögliche Unfallorte.

Ersten Erkenntnissen zufolge sprachen ein 40-jähriger Hagener und eine 52-Jährige aus Unna den orientierungslos wirkenden 82-Jährigen an. Dieser stand mit seinem deformierten Fiat auf einem dortigen Betriebsgelände.

Der Senior aus Bad Sassendorf konnte aufgrund einer Erkrankung keine Angaben zu möglichen Unfällen machen, gab jedoch an, er sei mehrere Male durch Lüdenscheid gefahren. Zuvor sei er auf der A44 in Fahrtrichtung Kassel gefahren, um nach Hause zu kommen.

Die Polizei fragt nun: Wer hat einen möglichen Unfall beobachtet oder kann weitere Angaben machen?

Der Sachschaden am Fiat schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro. Den Führerschein stellten die Beamten sicher.

Hinweise bitte an die Wache Hombruch unter 0231/132-1521.

