Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mopedfahrerin gestürzt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Eine junge Mopedfahrerin kam an einem Bordstein ins Straucheln und stürzte. Sie befuhr am Sonntagnachmittag die Landesstraße von Oberndorf in Richtung Hermsdorf. Nach der Einmündung, die nach Reichenbach führt, befindet sich am Straßenrand ein Bordstein. Die 16-Jährige geriet beim Fahren zu weit nach rechts und touchierte diesen. In der Folge stürzte sie und verletzte sich leicht. Polizei, Rettungsdienst und die Eltern kamen schnell vor Ort. Während die Polizei den Unfall aufnahm und das Rettungsteam sich bis zum Krankenhaus um die Verunglückte kümmerte, haben die Eltern das Moped an sich genommen und anschließend nach Haus gebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell