Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Jena (ots)

Ein Geschädigter eines Verkehrsunfalls wurde mit circa 1.500 Euro Schaden zurückgelassen. Im Zeitraum vom vergangenen Samstag bis Sonntagvormittag touchierte ein unbekanntes Fahrzeug mit dem an der Zitzmannstraße, in Höhe Hausnummer 20, abgestellten Pkw Skoda des Geschädigten. Die Schäden sind deutlich am vorderen linken Kotflügel zu erkennen. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Unfallflucht auf und bittet Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, sich in der Dienststelle in Jena zu melden (Tel. 03641 81-0, E-Mail: id.lpi.jena@polizei.thueringen.de). Bitte für eine Zuordnung die dazugehörige Vorgangsnummer 0310356/2024 mit angeben.

