Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch, Unfall mit Schülerbus, Diebstahl von Wohnmobil und Kraftstoff

Aalen (ots)

Bopfingen: Einbruch

Am Dienstagnacht um ca. 02:30 Uhr drangen Einbrecher gewaltsam in ein Vereinsheim in der Straße Sandberg ein. Sie entwendeten eine elektronische Registrierkasse, einen Laptop sowie einen Drucker. Der Wert beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel.: 07362 96020 beim Polizeiposten Bopfingen zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall mit Schülerbus

Um ca. 8:10 Uhr am Dienstagmorgen kam ein Kleinbus mit Schülern auf der Herlikofer Straße in Fahrtrichtung Herlikofen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Der 68-jährige Fahrer des Mercedes-Kleinbusses wurde vermutlich kurz abgelenkt und verlor dadurch die Kontrolle. Der Kleinbus bleib auf der Schutzplanke hängen und musste von der Feuerwehr gegen ein Abrutschen gesichert werden. Alle sechs im Bus sitzenden Kinder sowie eine Begleitperson und der Fahrer blieben unverletzt. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Kleinbusses musste die Herlikofer Straße für den Verkehr voll gesperrt werden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag zwischen 11:30 Uhr und 14:00 Uhr einen Renault, der in der Straße Am Römerkastell abgestellt war. Der Verursacher verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 358-0 zu melden.

Waldstetten: Pkw zerkratzt

Ein VW, der in der Raiffeisenstraße geparkt war, wurde zwischen Freitagmorgen und Montagmorgen durch unbekannte Personen zerkratzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Rufnummer 07171 42454 entgegen.

Aalen/Hofen: Wohnmobil entwendet

Am Dienstagmittag wurde der Polizei gemeldet, dass in der Nacht ein Wohnmobil der Marke Detleffs, das auf einem Ford Transit aufgebaut ist, entwendet wurde. Das Fahrzeug stand auf dem Gelände eines Händlers in der Knappenstraße. Um das Fahrzeug zu entwenden, brachen die Diebe das Betriebstor auf. Das Polizeirevier Aalen bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 07361 524-0.

Hüttlingen: Dieseldiebstahl

Unbekannte entwendeten zwischen Montag, 21:00 Uhr und Dienstag, 06:00 Uhr, etwa 700 Liter Diesel aus zwei Lkws, welche an der B29/B19 Anschluss Hüttlingen -B29/L1029 Oberalfingen abgestellt waren. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

