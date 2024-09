Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots)

Eine Unfallflucht ereignete sich am Freitag, 13.09.2024 zwischen 08:00 - 14:30 Uhr in der Moselstraße in Kelsterbach. Dort wurde der abgestellte schwarze Opel Corsa der Geschädigten beschädigt. Nach ersten Ermittlungen beschädigte ein Lkw den Opel beim Rangieren und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand hoher Sachschaden am Opel Corsa. Hinweise nimmt die Polizei Kelsterbach unter 06107 - 71980 entgegen.

