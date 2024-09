Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Schmuck und Kleidung entwendet

Zeugen nach Raub gesucht

Viernheim (ots)

Nachdem sich bereits am Mittwochmorgen (11.9.) ein Raub in einem Mehrfamilienhaus in der Zwingenberger Straße zugetragen hat, sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge verschaffte sich der bislang Unbekannte Zutritt zum dortigen Wohnhaus. Gegen 10 Uhr soll er eine Anwohnerin geschubst und sich Zugang zu ihrer Wohnung verschafft haben. Der Kriminelle soll nach derzeitigem Kenntnisstand aus der Wohnung Schmuck und Kleidung entwendet haben. Danach flüchtete er unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Laut Zeugin soll der Unbekannte zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß gewesen und schwarze Haare gehabt haben. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover. Seine Statur wurde als sehr dünn beschrieben.

Anwohner oder Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder weitere Hinweise zum Unbekannten geben können, werden gebeten, Kontakt mit den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 10 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell