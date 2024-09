Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fränkisch-Crumbach/Michelbach: Mehr als 50 Überschreitungen

Polizei führt Geschwindigkeitsmessungen durch

Fränkisch-Crumbach (ots)

Im Rahmen der Geschwindigkeitskontrollwochen führte die Verkehrsinspektion, Außenstelle Erbach, am Donnerstag (12.9.) zwischen 14.30 und 18 Uhr in Fränkisch-Crumbach, Ortsteil Michelbach, Geschwindigkeitsmessungen durch. Auf der dortigen Kreisstraße 75 ist eine Höchstgeschwindigkeit von 60 Km/h in beide Fahrtrichtungen vorgeschrieben.

Die Ordnungshüter stellten bei den Kontrollen 54 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest, die in Verwarngeldern, Bußgeldern und teilweise mit Punkten sowie Fahrverboten mündeten.

Zwei Fahrer werden für die zu schnelle Fahrt jeweils, neben dem Bußgeld und zwei Punkten in Flensburg, ein Fahrverbot von einem Monat erhalten. Hierbei lag der bittere Spitzenwert bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 54 km/h.

