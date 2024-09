Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Unbekannte setzen Autos in Brand

Kripo sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots)

In der Nacht zum Freitag (13.9.) setzten noch Unbekannte gegen 2.45 Uhr einen Mercedes in der Hochheimer Straße in Brand. Die Flammen griffen auf ein weiteres Auto über, sodass dieses ebenfalls Feuer fing. Durch die entstandene Hitze gingen zudem nahegelegene Fensterscheiben zu Bruch. Die Feuerwehr konnte die brennenden Autos gegen 3.30 Uhr vollständig löschen.

Wegen des Rauchs musste ein Wohngebäude von der Feuerwehr gelüftet und auf giftige Gase überprüft werden. Anschließend konnten die Anwohner wieder in ihre Wohnungen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern derweil an.

Die Kriminalpolizei (Kommissariat 10) in Rüsselsheim ermittelt in der Sache und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06142/696-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell