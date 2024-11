Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Ingewahrsamnahme nach Widerstand und Körperverletzung

Rust (ots)

Am Montagabend gegen 20:30 Uhr wurde eine handfeste Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen in einem Anwesen in der Kleophastraße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeistreife zog sich die alkoholisierte und aggressive 25-jährige Unruhestifterin nach Androhung des Gewahrsams in ihr Zimmer zurück, so dass weitere polizeiliche Maßnahmen zunächst nicht erforderlich waren. Gegen 22 Uhr wurden die Beamten erneut gerufen. Die 25-Jährige soll sich in das Erdgeschoss des Hauses begeben und nach verbalen Streitigkeiten die 36-Jährige erneut attackiert haben. Nach vorläufiger Festnahme verhielt sich die Frau aggressiv und leistete heftigen Widerstand. Verletzt wurde niemand. Sie musste die Nacht in Gewahrsam verbringen. Nun erwartet sie eine Anzeige wegen Körperverletzung sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell