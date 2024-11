Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Diebstahl aus Wertstoffdeponie

Schutterwald (ots)

Nach einem Diebstahl am Montagabend in der Ortenauer Straße hat die Polizei die Ermittlungen gegen einen 55- und 24-jährigen Mann eingeleitet. Die beiden mutmaßlichen Täter verschafften sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, gegen 19 Uhr Zutritt zu einer Wertstoffdeponie in Schutterwald-Höfen. Nachdem sich diese wieder von der Örtlichkeit entfernen wollten, konnte durch die alarmierte Polizeistreife das Fahrzeug mit den zwei Insassen festgestellt werden. Im Kofferraum des Pkw befanden sich Kupferkabel sowie diverse Schrottgegenstände. Das Diebesgut konnte anschließend sichergestellt werden. Die beiden erwartet nun eine Strafanzeige.

