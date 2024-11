Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Diebstahl aus Auto, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Am Montag zwischen 20 Uhr und 21 Uhr hat ein noch Unbekannter die hintere linke Scheibe eines Ford, der am "Schweigrother Platz" abgestellt war, eingeschlagen und aus dem Innenraum ein Rucksack samt Inhalt entwendet. Der Diebstahlschaden wird auf 800 Euro, der angerichtete Sachschaden auf 500 Euro beziffert. Zeugen die im genannten Zeitraum an der beschriebenen Örtlichkeit etwas Auffälliges beobachten konnten, werden um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07221 680-0 gebeten.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Lassen Sie in Ihrem Fahrzeug keine Wertgegenstände zurück. - Diebe kennen alle vermeintlich sicheren Verstecke in einem Auto. - Bewahren Sie keine Bankkarten zusammen mit der dazugehörigen Geheimzahl auf. - Verschließen Sie darüber hinaus ihr Fahrzeug immer, auch wenn Sie es nur kurz verlassen. - Lassen Sie keine Taschen oder Jacken im Auto zurück, auch wenn diese keine Wertsachen enthalten.

/al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell