Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Verfolgungsfahrt mit Festnahme

Kehl (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag lieferten sich ein 34-jähriger PKW-Fahrer und seine 28-jährige Beifahrerin eine rasante Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Als der Citroen-Fahrer gegen 04:15 Uhr in der Graudenzer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, missachtete dieser jegliche Aufforderungen und Anhaltesignale der Beamten und erhöhte seine Geschwindigkeit, um sich der Verkehrskontrolle zu entziehen. Nach andauernder Verfolgungsfahrt über die Königsberger Straße bis hin zur Weststraße verlor der Pkw-Führer in einer Kurve augenscheinlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, woraufhin er von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte.

Der Fahrer flüchtete daraufhin fußläufig, konnte allerdings vorläufig festgenommen werden. Der anschließend durchgeführte Atemalkoholtest ergab dabei ein Wert von über 1,5 Promille. Eine mitgeführte Schusswaffe sowie Munition wurde von den Polizeibeamten sichergestellt. Die 28-jährige Beifahrerin verblieb nach der Kollision an der Unfallstelle und verletzte sich hierbei leicht. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Bei der Verfolgungsfahrt wurden nach bisherigen Erkenntnissen keine Unbeteiligten gefährdet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell