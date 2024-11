Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Urloffen - Kuriose Spritztour mit fremden Fahrzeugen

Offenburg, Urloffen (ots)

Ein 39-Jähriger soll am Samstag und Sonntag einen Ford Transit gestohlen sowie einen Anhänger unterschlagen und damit in Begleitung seiner Lebensgefährtin eine kuriose "Spritztour" unternommen haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der Mann am Samstagabend "Beim alten Ausbesserungswerk" zuerst einen Ford entwendet haben, mit dem er dann durch die Nordoststadt fuhr und im Bereich des "Ree Caree" unbefugt ein gebrauchtes Fahrrad einlud.

Am darauffolgenden Sonntag habe sich der Mann mit dem gestohlenen Fahrzeug zu einer örtlichen Diskothek begeben, wo er sich einen Anhänger auslieh. Anschließend soll er sich zunächst unbemerkt an einem dortigen Gabelstapler zu schaffen gemacht haben, um ein zu Dekorationszwecken ausgestelltes Fahrzeug auf den Anhänger zu verladen und zu stehlen. Nach Verladen des Fahrzeuges machte sich der Enddreißiger mit dem Diebesgut auf den Weg in Richtung Appenweier.

Aufgrund des Hinweises einer nach Dienstschluss auf dem Heimweg befindlichen Polizistin, konnte der 39-Jährige von Beamten des Polizeireviers Kehl mit dem Fahrzeuggespann in der Hanauerstraße in Urloffen gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Ihm stehen nun mehrere Ermittlungsverfahren ins Haus.

