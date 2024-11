POL-OG: Neuried, Ichenheim - Mehrere Anzeigen

Rastatt (ots) - Ein 47-jähriger Mann wurde am vergangenen Donnerstagabend, auf einem Marktplatz in Rastatt, Opfer eines Raubes. Gegen 19:00 Uhr soll ein 25-Jähriger den gutgläubigen Mann gebeten haben, ihm etwas auf dem Handy zu zeigen. Im Zuge dessen soll der Jüngere den 47-Jährigen geschlagen und ihm das Handy entwendet haben. Anschließend sei er geflüchtet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. /em Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: ...

mehr