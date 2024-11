Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach im Kinzigtal - Verkehrsunfall mit Pedelec

Haslach im Kinzigtal (ots)

Am Montagnachmittag ereignete sich gegen 15 Uhr ein Unfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Pkw-Lenker. An der Kreuzung "Allmendweg/Im kleinen Grünle" kam es zum Zusammenstoß zwischen dem linksabbiegenden Pkw-Lenker und dem geradeausfahrenden Pedelec-Fahrer, sodass dieser zu Sturz kam. Der Pedelec-Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt und im Anschluss mittels Rettungswagen in das Ortenauklinikum nach Wolfach verbracht. Die Beamten des Polizeireviers Haslach bilanzierten einen Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

/si

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell