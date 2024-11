Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Ettenheim (ots)

Unbekannte Einbrecher verschafften sich am Montag zwischen 13:30 Uhr und 18 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Wohnung am "Ettenbach". Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Unbekannten eine Terrassentür auf, um in das Gebäude zu gelangen und durchsuchten dieses anschließend nach Wertsachen. Der Diebstahlschaden sowie der angerichtete Sachschaden können noch nicht genau beziffert werden. Die Beamten der Kriminalpolizei haben zusammen mit Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben könnten, sich unter der Rufnummer 07821 277-0 zu melden.

