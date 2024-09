Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - 21-Jähriger legt sich mit dem Falschen an - Festnahme

Hamminkeln (ots)

Am Dienstag, 17.09.2024, gegen 13.40 Uhr, kam es in einem Imbiss an der Bahnhofstraße in Hamminkeln zu einer versuchten räuberischen Erpressung.

Ein 21-jähriger Guineer aus Rees betrat den Imbiss und forderte unter Vorhalt eines Messers Bargeld. Der 46-jährige Imbissbetreiber warf den Mann aus dem Laden und schloss die Tür ab. Daraufhin randalierte der 21-Jährige vor dem Geschäft und versuchte mit einem Aschenbecher die Fensterscheibe einzuschlagen.

Die herbeigerufenen Beamten konnten den 21-Jährigen noch am Tatort antreffen und vorläufig festnehmen. Eine Vorführung beim Haftrichter ist für den heutigen Mittwoch, 18.09.2024, vorgesehen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell