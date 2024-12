Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mehrere Fahrraddiebstähle und Einbrüche in Tiefgaragen über das Wochenende - Polizei sucht Zeugen

Über das Wochenende wurden bei der Polizei bislang fünf Anzeigen wegen Diebstahl von Fahrrädern erstattet.

Am Freitag, 13.12.2024, in dem Zeitraum zwischen 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr, wurde ein verschlossenes Pedelec der Marke Haibike entwendet. Es stand in der Fußgängerzone im Bereich der Tumringer Straße / Teichstraße. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3.000 Euro. Ebenso wurde am Freitag, in dem Zeitraum zwischen 20.00 Uhr bis 23.00 Uhr, ein verschlossenes Mountainbike der Marke Cannondale entwendet. Es stand "Am Alten Markt" bei den dortigen Fahrradständern. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 1.200 Euro. Am Samstag, 14.12.2024, in dem kurzen Zeitraum zwischen 19.00 Uhr bis 19.20 Uhr, wurde ein verschlossenes Mountainbike der Marke Conway entwendet. Es stand vor einem Mehrfamilienhaus in der Pestalozzistraße, in Höhe der Hausnummer 50, und war an einem Geländer angeschlossen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 5.000 Euro. In dem Zeitraum zwischen Freitag, 13.12.24, 16.00 Uhr bis Montag, 16.12.2024, 07.00 Uhr, wurde ein in der Konrad-Adenauer-Straße an einem Fahrradständer angeschlossenes Pedelec der Marke Cube entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 4.000 Euro. Aus einer Tiefgarage in der Bergstraße wurde in dem Zeitraum zwischen Samstag, 14.12.2024, 13.00 Uhr bis Montag, 16.12.2024, 00.10 Uhr, ein verschlossenes Pedelec der Marke Focus entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 4.000 Euro. In dem Zeitraum zwischen Samstag, 14.12.2024, 20.00 Uhr bis Sonntag, 15.12.2024, 08.30 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft eine Zugangstür zu einer Tiefgarage in der Eduard-Kaiser-Straße aufzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte die unbekannte Täterschaft nicht in die Tiefgarage. Vielleicht wurde die Täterschaft bei der Tatausführung auch gestört. Vermutlich in der Nacht von Sonntag, 15.12.2024 auf Montag, 16.12.2024, brachen Unbekannte eine Tür zu einem Fahrradabstellplatz eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Lerchenhof" auf. Hier liegen noch keine Erkenntnisse über das Diebesgut vor.

Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise zu der unbekannten Täterschaft geben können.

