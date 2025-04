Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheibe zerstört

Weimar (ots)

Am späten Sonntagnachmittag wurde die PI Weimar über eine Sachbeschädigung an einem Bushäuschen in Süßenborn informiert. Durch einen unbekannten Täter wurde die Scheibe an der Endhaltestelle zerstört. Gegenwärtig gibt es keinen Hinweis auf eine tatverdächtige Person. Es entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

