POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 18.03.2025: Umgekippter LKW blockiert Bundesstraße 65

Peine (ots)

Am 17.03. gegen 14:45 Uhr kippte ein LKW samt Auflieger an der Berkumer Mühle, Einmündung B65 und B494, um. Während der aufwendigen Bergungsarbeiten musste die Straße vorübergehend gesperrt werden. Ein 30-Jähriger LKW-Fahrer bog von der B65 aus Richtung Schwicheldt kommend nach links in Richtung Peine ab. Während des Abbiegens stürzte der LKW mit Anhänger, beladen mit Metallschrott, auf die rechte Seite und blieb im Grünstreifen liegen. Der Fahrer blieb unverletzt. Aus dem umgestürzten Fahrzeug liefen Diesel und Öl aus. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr stoppte das Auslaufen und verhinderte das weitere Ausbreiten der Flüssigkeiten. Die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle dauerten bis in die Abendstunden. Aufgrund der Größe des LKW und der Ladung musste neben Abschleppfahrzeugen auch ein Autokran zum Einsatz kommen. Unfallursächlich dürfte wahrscheinlich die unzureichende Ladungssicherung gewesen sein.

