POL-PDLU: Einbruch in Gärtnerei

Otterstadt (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 15:30 Uhr kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in Otterstadt in der Welfenstraße. Ein 22-Jähriger wurde von einer Mitarbeiterin dabei beobachtet, wie er mehrere Artikel zunächst in den Händen hielt und diese im nächsten Moment verschwunden waren. Durch eine hinzugerufene Polizeistreife konnte der Rucksack des Beschuldigten durchsucht werden. In diesem befand sich Ware im Wert von 16EUR. Den Beschuldigten ...

