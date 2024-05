Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrunkene Radfahrer auf der Straße erwischt

Heßheim (ots)

Am 25.05.2024, gegen 22:39 Uhr, fielen der Polizei zwei Fahrradfahrer aufgrund stark schwankender Fahrweise in der Frankenthaler Straße in Heßheim auf. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab bei einem der Radfahrer 2,47 Promille und bei dem anderen Radfahrer 2,25 Promille. Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Fahrräder wurden durch einen der Radfahrer mit einem Schloss an einem Schild verschlossen.

Gegen die unter Alkoholeinfluss stehenden Radfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Gegen Beide kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell