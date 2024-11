POL-AUR: Aurich - Autoscheibe zerschlagen/Upgant-Schott - Unfall beim Rückwärtsfahren

Landkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen Lütetsburg - Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss In Lütetsburg ereignete sich am Sonntag ein Unfall. Ein 45-jähriger Toyota-Fahrer fuhr gegen 17 Uhr auf der B72 in Richtung Lütetsburg. An der Einmündung zur Bahnhofstraße übersah er eine 37-jährige Autofahrerin, die an einer roten Ampel wartete. Er konnte nicht mehr ...

