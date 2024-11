Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Lütetsburg - Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Lütetsburg - Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

In Lütetsburg ereignete sich am Sonntag ein Unfall. Ein 45-jähriger Toyota-Fahrer fuhr gegen 17 Uhr auf der B72 in Richtung Lütetsburg. An der Einmündung zur Bahnhofstraße übersah er eine 37-jährige Autofahrerin, die an einer roten Ampel wartete. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Auto auf. Die Autofahrerin verletzte sich dadurch leicht. Während der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher alkoholisiert war. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 0,8 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eigeleitet.

