Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich Wittmund für Sonntag, den 17.11.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Mehrere Autos angegangen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zugriff in vier Fahrzeuge, welche auf einem Großparkplatz der Ubbo-Emmius-Klinik an der Wallinghausener Straße abgestellt waren. Nachdem die Täterschaft jeweils eine Seitenscheibe der Pkw einschlug, konnte diverses Diebesgut aus dem Fahrzeuginneren entwendet werden. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Aurich unter 04941 606215 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Vorfahrt missachtet und kollidiert

Im Einmündungsbereich Essener Straße und Schützenstraße ereignete sich am Samstagnachmittag ein Verkehrsunfall zwischen Zwei Fahrzeugen. Ein 53-jähriger Mann beabsichtigte gegen 15.10 Uhr mit seinem Auto von der Schützenstraße geradeaus in eine dortige Grundstückseinfahrt zu fahren. Er übersah jedoch ein von rechts kommendes Auto und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 13000 Euro.

Aurich - An Ampel aufgefahren

Ein Auffahrunfall auf der Emder Straße forderte am Samstagabend zwei leicht Verletzte. Gegen 20.45 Uhr musste eine 38-jähriger Frau mit ihrem Mercedes vor einer Rotlicht zeigenden Ampel abbremsen. Ein hinter ihm fahrender 26-jähriger Fahrer eines Renault erkannte diese Situation zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Der Fahrer des Renaults und der 44-jährige Beifahrer des Mercedes trugen leicht Verletzungen davon. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 4000 Euro.

Moorhusen - Im Graben gelandet

Am Samstagabend, gegen 20.15 Uhr, kam Pkw auf der tom-Brook-Straße von der Fahrbahn ab. Zuvor hatte der 39-jährige Fahrer die Kontrolle über seinen Opel verloren. Die beiden Beifahrer erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Norden - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Samstag wurde ein geparkter schwarzer Pkw der Marke Mercedes im Zeitraum von 11.15 Uhr - 13.15 Uhr, auf einem Parkplatz in der Dammstraße in Norden, beschädigt. Durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug wurden Beschädigungen im Heckbereich verursacht. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Norden unter Tel. 04931 9210 zu melden.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Berauscht unterwegs

Am Samstagmorgen wurde in Wittmund ein junger Mann berauscht hinter dem Steuer durch die Polizei festgestellt. Der 21-Jährige fuhr den Beamten gegen 7 Uhr mit seinem Pkw in eine Kontrolle. Hierbei konnte festgestellt werden, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Verkehr teilnahm. Am Sonntagmorgen fiel dann einer Funkstreife gegen 1.15 Uhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer in Carolinensiei in einer Kontrolle auf, der sich ebenfalls berauscht mit seinem Pkw fuhr. In beiden Fällen musste eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt werden.

Friedeburg - Von der Straße abgekommen

Am Samstagnachmittag kam es in Friedeburg auf der Wieseder Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 84-jähriger Mann aus Moormerland fuhr mit seinem Mercedes auf der Wieseder Straße in Richtung Friedeburg und kam in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierdurch wurde u. a. ein Straßenschild und ein Baum beschädigt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Mann musste leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

E-Scooter übersehen

Am Samstagnachmittag kam es in Wittmund zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Eine 77-jährige Frau aus Wittmund wollte gegen 16.50 Uhr mit ihrem Pkw Peugeot von der Harpertshausener Straße in die Auricher Straße abbiegen. Hierbei übersah sie einen 19-jährigen Wittmund mit seinem E-Scooter. Es kam zum Zusammenstoß. Der E-Scooterfahrer wurde leichtverletzt. Es entstand leichter Sachschaden.

