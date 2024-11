Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Einbruch

Wiesmoor - Bushaltestellen beschädigt

Großefehn - Wildunfall

Aurich - Unfallzeugen gesucht

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Wiesmoor - Unfallflucht auf Parkplatz

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbruch

Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in der Alleestraße in Norden in einen Schuppen eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen Mittwoch, 19.30 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Geräteschuppen und entwendeten Gartengeräte. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Wiesmoor - Bushaltestellen beschädigt

Am Busbahnhof in Wiesmoor kam es in der vergangenen Woche zu Sachbeschädigungen. Unbekannte beschmierten mehrere Bushaltestellen mit Farbe und verursachten einen Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Montag, 04.11.2024, 0 Uhr, bis Dienstag, 05.11.2024, 8 Uhr. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei in Wiesmoor unter 04944 914050 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Wildunfall

Ein Autofahrer ist in der Nacht auf Freitag in Großefehn bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der 21-Jährige fuhr gegen 1.15 Uhr mit einem Opel auf der Auricher Landstraße in Fahrtrichtung Ulbargen. Auf Höhe der Hausnummer 37 kreuzten nach ersten Erkenntnissen Wildtiere die Fahrbahn und der 21-Jährige kollidierte mit einem Reh. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und geriet in die Leitplanken. Durch den Aufprall wurde der Opel über die Fahrbahn geschleudert und landete rechts in einem Graben. Der 21-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 7.000 Euro.

Aurich - Unfallzeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag in der Auricher Innenstadt ereignet hat. Gegen 17.10 Uhr fuhr die Fahrerin eines weißen VW Polo auf der Großen Mühlenwallstraße in Richtung Pferdemarktkreuzung offenbar bei Rot über eine Ampel. Auf Höhe der Tiefgarageneinfahrt zum Marktplatz stieß die VW-Fahrerin beinahe mit einer Fahrradfahrerin zusammen. Die Radfahrerin hatte die Fahrbahn dort bei Grünlicht überqueren wollen. Sie musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß verhindern. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Angaben zu dem Geschehen machen können, sich unter 04941 606215 zu melden.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Eine Unfallflucht hat sich am Mittwoch in der Zingelstraße in Aurich ereignet. Auf dem Parkplatz eines Sportvereins touchierte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen grauen VW T-Cross und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Unfall ereignete sich zwischen 17 Uhr und 18 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Wiesmoor - Unfallflucht auf Parkplatz

Vor einem Discounter am Amaryllisweg in Wiesmoor kam es am Donnerstag zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß zwischen 8.45 Uhr und 10 Uhr beim Wenden oder Rückwärtsfahren gegen einen schwarzen VW Tiguan und flüchtete. Die Polizei bittet unter 04944 914050 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell