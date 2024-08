POL-SE: Quickborn - Wohnmobil wird von Grundstücksauffahrt entwendet - Kriminalpolizei auf der Suche nach Zeugen

Trappenkamp (ots) - Am Montag (12.08.2024) ist es in der Hermannstädter Straße auf dem Parkplatz zum dortigen Hundewald zu einer Beschädigung an einem parkenden Pkw gekommen. Der beschädigte graue Kia Optima wurde in einer Zeit von 08:00 Uhr bis 15:30 Uhr vor Ort geparkt. Bei der Rückkehr stellte der Nutzer ...

mehr