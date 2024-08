Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg

Rellingen - Mehrere Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss - Teilweise auch ohne Fahrerlaubnis

Pinneberg / Rellingen (ots)

Rellingen

In der Nacht auf Freitag (16.08.2024) ist es in der Pinneberger Straße in Rellingen zu einer Trunkenheitsfahrt mit zusätzlicher Drogenbeeinflussung gekommen. Der 20-jährige Fahrer war außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Eine Zeugin meldete der Polizei um kurz nach Mitternacht einen schwarzen Hyundai, der auffallend langsam und ohne Licht die Pinneberger Straße entlangfuhr. Zudem wurde das Fahrzeug über einen seitlichen Grünstreifen gelenkt und streifte dort ein sog. Stationszeichen zur Kilometrierung der Straße.

Die umgehend entsandten Einsatzkräfte der Polizei Pinneberg konnten den in Rede stehenden Pkw und den dazugehörigen Fahrer an der Halteranschrift antreffen. Der 20-jährige Rellinger stand unter Alkoholeinfluss und räumte ein, zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Einen Führerschein konnte er nicht vorzeigen.

Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von über 1,5 Promille. An der Fahrzeugseite konnte ein Streifschaden im Lack festgestellt werden, der vermutlich bei der Kollision mit dem Stationszeichen entstand.

Auf dem Polizeirevier entnahm eine Ärztin die angeordnete Blutprobe. Die Fahrzeugschlüssel wurden vorerst sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Pinneberg

Darüber hinaus sind am Donnerstag (15.08.2024) und Dienstag (13.08.2024) im Stadtgebiet Pinneberg vier weitere Verkehrsteilnehmer durch Trunkenheits- und Drogenfahrten aufgefallen.

Ein Streifenteam beobachtete in der Nacht auf Donnerstag gegen 02:30 Uhr einen blauen Nissan, wie dieser mit langsamer Fahrgeschwindigkeit bei Rotlicht über die Kreuzung Elmshorner Straße/Hochstraße gelenkt wurde. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab beim 36-jährigen Fahrer aus Pinneberg einen vorläufigen Wert von knapp über 0,7 Promille.

Am Donnerstagabend gegen 21:45 Uhr ereignete sich in der Friedrich-Ebert-Straße i. H. Bismarckstraße ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines E-Scooters. Ein 31-jähriger Pinneberger stürzte vermutlich an der Bordsteinkante und verletzte sich leicht. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über 2 Promille.

Ebenfalls am Donnerstagabend gegen 22:00 Uhr führten Beamte der Polizei Pinneberg auf der Hans-Hermann-Kath-Brücke eine allgemeine Verkehrskontrolle bei einem blauen Piaggio Motorroller durch. Im Rahmen der Kontrolle konnte Alkoholgeruch festgestellt werden und eine anschließende Atemalkoholmessung ergab einen vorläufigen Wert von über einem Promille. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf THC und der 47-jährige Fahrer aus Pinneberg räumte den regelmäßigen Konsum von Cannabis ein. Außerdem ergab eine Recherche auf der Dienststelle, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Auch bereits am Dienstagnachmittag führten wieder zwei Beamte von der Polizei Pinneberg eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Richard-Köhn-Straße bei einem Skoda Citigo durch. Auch hier verlief ein Drogenvortest beim 29-jährigen Fahrer aus Hamburg positiv auf THC und der vorherige Konsum eines Joints wurde eingeräumt.

Bei allen vier genannten Fahrzeugführern wurden Blutproben entnommen und die Weiterfahrten untersagt.

Die Polizei Pinneberg leitete die entsprechenden Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren ein.

Das Verhindern und Unterbinden von Fahrten unter Alkohol-/Drogeneinfluss ist ein wichtiger Aspekt im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit der Landespolizei Schleswig-Holstein. Dementsprechend werden entsprechende Verkehrskontrollen weiter intensiv fortgeführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell