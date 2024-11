Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Streit ums Kassenband eskaliert

Norden - E-Scooter entwendet

Aurich - Diebstahl am Fischteichweg

Hinte - Diebstahl aus Transporter

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Streit ums Kassenband eskaliert

In einem Supermarkt am Pferdemarkt kam es am Dienstag zu einem Polizeieinsatz. Gegen 18 Uhr gerieten mehrere Kunden des Supermarkts im Kassenbereich in einen handfesten Streit. Ein 64-jähriger Mann konnte trotz der Schlichtungsversuche mehrerer Personen nicht beruhigt werden. Im weiteren Verlauf soll er einen 76-jährigen Mann gegen einen Kassentresen gestoßen haben, sodass dieser eine Kopfplatzwunde erlitt und durch den Rettungsdienst behandelt werden musste. Darüber hinaus soll er auch er einen 28-jährigen Mann angegriffen und bedroht haben. Gegen den 64-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Norden - E-Scooter entwendet

Bereits am Montag kam es am Norder Bahnhof zum Diebstahl eines E-Scooter. Entwendet wurde ein E-Scooter der Marke Segway-Ninebot. Die Tatzeit ist zwischen 7 Uhr und 13 Uhr. Zeugen die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des E-Scooters haben, werden gebeten sich mit der Polizei Norden unter 04931 9210 in Verbindung zu setzen.

Aurich - Diebstahl am Fischteichweg

Unbekannte haben vor einem Einkaufcenter im Fischteichweg einen E-Scooter gestohlen. In der Zeit zwischen 17 Uhr und 18 Uhr machten sich die Täter an einem abgeschlossenen E-Scooter der Marke Segway-Ninebot zu schaffen und entwendeten diesen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Hinte - Diebstahl aus Transporter

Durch das Einschlagen einer Seitenscheibe haben sich Unbekannte Zutritt zu einem Transporter verschafft und einen Rucksack entwendet. Die Tat erfolgte zwischen Dienstag, 15 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, in der Landesstraße in Hinte. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Norden unter 04931 9210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell