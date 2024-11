Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pewsum - Unfall auf Parkplatz

Großefehn - Geschädigter gesucht

Aurich - Unfallflucht

Aurich - Auffahrunfall

Moordorf - Verkehrsunfall

Aurich - Mit Baum kollidiert

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Pewsum - Verkehrsunfall auf Parkplatz

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Schatthausstraße in Pewsum. Ein unbekannter Autofahrer touchierte zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr beim Ein- oder Ausparken einen roten VW Polo und verursachte Sachschaden. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Pewsum unter 04923 8105710 entgegen.

Großefehn - Geschädigter gesucht

Am Mittwoch gegen 7 Uhr ereignete sich in Timmel auf der Leerer Landstraße in Höhe eines Supermarkts ein Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines blauen VW streifte einen am Straßenrand abgestellten Pkw und beschädigte diesen mutmaßlich am Außenspiegel. Der Halter sowie Zeugen, die Hinweise auf das beschädigte Fahrzeug gegeben können, melden sich bitte bei der Polizei Wiesmoor unter 04944 914050.

Aurich - Verkehrsunfallflucht

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw kam es auf dem Parkplatz des EEZ in Aurich. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte zwischen 9 Uhr und 16 Uhr einen geparkten weißen Audi und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seine Beteiligung an diesem Verkehrsunfall bekanntzugeben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Aurich unter 04941 606215 in Verbindung zu setzen.

Aurich - Nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Ein Auffahrunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw ereignete sich am Dienstag gegen 17.45 Uhr auf der Esenser Straße zwischen Plaggenburg und Middels. Ein 24-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw in Richtung Plaggenburg und übersah dabei einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden Lkw und fuhr auf diesen auf. Durch den Zusammenstoß war der Pkw nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 5500 Euro.

Moordorf - Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Am Dienstag, gegen 17.30 Uhr hat sich auf der Auricher Straße ein Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen ereignet. Eine 19-jährige Opel-Fahrerin übersah ein vor ihr abbremsenden Mercedes einer 54-jährigen Frau und fuhr auf diesen auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Mercedes auf einen Citroen und dieser auf einen weiteren Opel aufgeschoben. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Aurich - Mit Baum kollidiert

Leichte Verletzungen erlitt am Mittwochabend ein 20-jähriger Autofahrer bei einem Unfall in Aurich. Der Fahrer eines VW fuhr auf der Straße Gasthaushelmer als er gegen 21.30 Uhr bei einem Ausweichmanöver von der Fahrbahn abkam und einen Baum touchierte. An dem Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.

