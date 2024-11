Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/ Wittmund für Freitag/ Samstag, 15./16.11.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich- Streit um einen Haartrockner eskaliert

Am Freitag, gegen 23.39 Uhr, stritten sich zwei Männer in der Johannes-Diekhoff-Straße, Aurich, um einen Haartrockner. In dem weiteren Verlauf zerschlug der 23-jährige Auricher eine Türverglasung und versuchte mit den Glasscherben den 28-jährigen Mann aus Aurich zu verletzen. Durch die Tatgeschehnisse ziehen sich beide Männer leichte Verletzungen zu. Abschließend wird der Aggressor dem Gewahrsam zugeführt.

Verkehrsgeschehen

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Verkehrsgeschehen

Alkoholisiert unterwegs

Krummhörn - Ein 56-jähriger Mann aus der Krummhörn ist in der Nacht zum Samstag gegen 02:45 Uhr durch eine Streife der Polizei kontrolliert worden. Der Mann war im Eilsweg mit einem Pkw unterwegs. Im Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 56-Jährige nicht unerheblich alkoholisiert war. Vor Ort wurde ein Atemalkoholwert von über 1 Promille festgestellt. Dem Krummhörner wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein einbehalten.

Kriminalitätsgeschehen

Verkehrsgeschehen

Friedenburg - Zeugen gesucht -

Eine Unfallflucht hat sich im Zeitraum vom Dienstagnachmittag bis zum Donnerstagabend in Friedeburg ereignet. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte offenbar bei einem Wendemanöver Grünflächen und einen Klärgrubendeckel auf einem Grundstück an der Friedeburger Hauptstraße angrenzend zum Weidenweg. Die vor Ort befindlichen Reifenspuren ließen darauf deuten, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug vermutlich um einen Lastkraftwagen oder Transporter mit Doppelbereifung gehandelt haben muss. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 9110 entgegen.

Wittmund - Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Cannabis -

Ein Autofahrer ist am Samstagmorgen in Wittmund von der Polizei angehalten worden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 21-jährige Mann am Steuer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Vortest verlief positiv auf THC. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell