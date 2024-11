Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - E-Scooter gestohlen/Aurich - Autoscheibe eingeschlagen/Norden - Kirchenfenster beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - E-Scooter gestohlen

Unbekannte haben am Wochenende einen E-Scooter in Aurich entwendet. Das schwarze Fahrzeug der Marke Segway war am Busbahnhof in der Kleinen Mühlenwallstraße mit einem Kettenschloss gesichert abgestellt. Die Täter brachen das Schloss auf und flüchteten mit dem E-Scooter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Autoscheibe eingeschlagen

In der Nacht auf Sonntag wurde ein der Schmiedestraße in Aurich die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen. Unbekannte Täter zerstörten zwischen Samstag, 23.30 Uhr, und Sonntag, 2.35 Uhr, die Scheibe des schwarzen Hyundai, welcher unter einem Carport stand. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich unter 04941 606215 bei der Polizei Aurich zu melden.

Norden - Kirchenfenster beschädigt

Unbekannte Täter beschädigten ein Kirchenfenster in der Straße Am Markt in Norden. Die Täter zerbrachen die Fensterscheibe zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 8.45 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Norden unter 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell