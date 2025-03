Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 17.03.2025: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Peine (ots)

Am 06.03. kollidierten in Peine an der Kreuzung Peiner Straße und Dieselstraße zwei Fahrzeuge. Die Polizei Peine bittet jetzt darum, dass sich Unfallzeugen melden.

Gegen 13:00 Uhr befuhr ein 58-jähriger LKW-Fahrer die Peiner Straße in Richtung Stederdorf, als er im Kreuzungsbereich mit dem Kia eines 32-Jährigen zusammenstieß. Der Kia-Fahrer kam aus Richtung Dieselstraße. Bei dem Zusammenstoß wurde er leichtverletzt und ins Peiner Klinikum eingeliefert.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und zum Hergang Angaben machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Peine, 05171-9990

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell