Polizei Essen

POL-E: Essen: Zahlreiche Verletzte nach Kollision von PKW und Shuttlebus - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45133 E.-Bredeney:

Am Samstagabend (21. September) kam es auf der Kreuzung Sommerburgstraße / Norbertstraße zur Kollision eines Audi Q5 mit einem Shuttlebus. Hierbei wurden sowohl die beiden Insassen des PKW, als auch der Busfahrer und Fahrgäste verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 18:55 Uhr wurde die Leitstelle der Polizei über einen Verkehrsunfall auf der Kreuzung Sommerburgstraße / Norbertstraße informiert. Hierbei sollen ein PKW und ein Bus kollidiert sein, wodurch mehrere Personen verletzt worden sein sollen.

Der Shuttlebus soll auf der Norbertstraße in Fahrtrichtung Essen-Haarzopf unterwegs gewesen sein, als der Audi Q5 von der Theodor-Althoff-Straße kommend mit dem Bus kollidierte.

Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, wurden bereits zahlreiche Verletzte vom Rettungsdienst betreut. Der 31-jährige Fahrer des Shuttlebusses wurde durch die Feuerwehr befreit und leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Der 49-jährige Audi-Fahrer und sein 11-jähriger Beifahrer aus Zella-Mehlis wurden ebenfalls verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallaufnahme erfolgte durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam. Für die Dauer des Einsatzes wurde der Unfallort gesperrt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache sowie zur genauen Anzahl der Verletzten dauern an. Da sich zahlreiche Personen bereits vom Einsatzort entfernt hatten, bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden.

Hinweise bitte an die Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell