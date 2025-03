Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 17.03.2025.

Fahrer eines Pkw beging mehrere Verkehrsstraftaten.

Salzgitter, Alte Salzstraße, 16.03.2025, 01:50 Uhr.

Polizeibeamte hatten beabsichtigt, den Fahrer eines Pkw Audi Q7 zu kontrollieren. Nachdem der 47-jährige Fahrer die Polizei erkannt hatte, flüchtete er mit einer stark überhöhten Geschwindigkeit, um sich offensichtlich der Kontrolle zu entziehen.

Die Verfolgungsfahrt erstreckte sich über die Straßen Am Ritterhof in Richtung L498. Anschließend ging es weiter auf der Goslarschen Straße, der Wallmodener Straße und anschließend weiter nach links auf einen Feldweg in Richtung Ringelheimer See. Die Flucht führte weiter auf der K4, der K34, der Upener Kreuzung, der B248 und der B6 in Richtung Salzgitter-Bad und weiter auf der Alten Salzstraße, dem Ütschenweg, der B248/ Braunschweiger Straße bis zur Galbergstraße.

Hier konnte ihn die Polizei in einer Sackgasse stoppen.

Der Fahrer fuhr mit zum Teil sehr hohen Geschwindigkeiten und missachtete das Rotlicht von Lichtzeichenanlagen. In dem Fahrzeug befand sich der 47-jährige Fahrer und eine 14-jährige Begleiterin. Der Fahrer stand leicht unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem konnten im Pkw eine sehr geringe Menge Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt werden.

Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe und stellte den Pkw sicher. Das minderjährige Mädchen wurde der Mutter übergeben.

Die Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte. Bitte setzen sie sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 825-0 in Verbindung.

