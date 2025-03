Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 15.03.2025 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede

Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede (ots)

Ladendiebstahl

Salzgitter, Schäferwiese, 14.03.2025, 13:30 Uhr

Ein bislang unbekannter, männlicher Täter entwendet in einem Lebensmittelgeschäft in der Schäferweise Ware im Wert von 220,00 Euro. Als der Mann das Geschäft verlassen will, kann ihm der mitgeführte Rucksack samt Diebesgut von dem Marktleiter entrissen werden. Der Täter kann schließlich unerkannt flüchten.

Verkehrsunfallflucht

Salzgitter, Wildkamp, 14.03.2025, 10:00 Uhr

Zeugen können eine Verkehrsunfallflucht beobachten. Eine 64-jährige Fahrzeugführerin aus Salzgitter streift mit ihrem VW Polo beim Vorbeifahren einen geparkten BMW einer 55-jährigen Frau, ebenfalls aus Salzgitter. Die Unfallverursacherin entfernt sich zunächst unerkannt. Aufgrund des erkannten Kennzeichens kann die Fahrzeugführerin später an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden.

Die Schadenssumme beträgt ca. 900,00 Euro.

Personen, die zu o.g. Sachverhalten Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter-Lebenstedt unter 05341/1897-215 zu melden.

i.A. Perez Sanchez, PK'in

