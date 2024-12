Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Intensivtäter im Reisezug verhaftet

Neustrelitz (ots)

Am Donnerstag (12.12.2024) wurde ein mehrfach gesuchter Straftäter durch Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Der 35-jährige algerische Staatsangehörige war den Beamten am Nachmittag im Regionalexpress von Neustrelitz nach Burg Stargard aufgefallen.

Zunächst wurde bekannt, dass die Aufenthaltsgestattung des Mannes seit April 2024 abgelaufen ist und er sich seitdem unerlaubt in Deutschland aufhält.

Die weitere Überprüfung des Algeriers ergab gleich drei Fahndungsnotierungen. Zum einen bestand ein Haftbefehl des Amtsgerichts Rostock aus dem letzten Monat wegen eines Diebstahldeliktes. Ferner hatte das Amtsgericht Neubrandenburg im Oktober dieses Jahres einen Haftbefehl auch wegen Diebstahls verfügt. Zudem wurde der Mann seit gestern (12.12.2024) von der Staatsanwaltschaft Rostock wegen eines erneuten Diebstahldeliktes gesucht.

Umfassend waren Geldstrafen in Höhe von 1.350 Euro zu begleichen. Im Falle der Nichtzahlung waren Ersatzfreiheitsstrafen von insgesamt 45 Tagen angedroht. Der Mann konnte die geforderte Summe nicht aufbringen und wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

