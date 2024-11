Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Nach Zeugenhinweis - Mann mit Softair-Waffe im Reisezug gestellt

Stralsund, Demmin (ots)

Am Samstagabend (09.11.2024) wurde die Bundespolizei über einen Mann mit einem pistolenähnlichen Gegenstand im Reisezug von Stralsund nach Demmin informiert. Durch einen sofortigen Einsatz gemeinsam mit der Landespolizei wurde die gefährliche Lage geklärt. Es kam weder zu Personenschäden, noch zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.

Eine Zeugin meldete über den Notruf, dass auf dem Hauptbahnhof Stralsund ein Mann einen Zug betreten habe und dabei eine Pistole in der Hand hielt, welche er kurz darauf durchgeladen hat. Verängstigt verließ die Frau den Reisezug, der kurz darauf in Richtung Demmin abfuhr. Danach informierte sie per Telefon die Polizei.

Unverzüglich wurden Kräfte der Landes- und Bundespolizei in Bewegung gesetzt. Um 19:50 Uhr konnte der Mann auf dem Bahnhof Demmin gestellt werden. Bei ihm wurde eine geladene Softair-Waffe sichergestellt, welche er im Hosenbund trug. Der 22-jährige Deutsche wurde festgenommen und zum Polizeihauptrevier Demmin verbracht.

Der Regionalexpress konnte seine Fahrt fortsetzen. Ersten Ermittlungen zur Folge hat der in Neubrandenburg wohnhafte Mann mehrfach auf Sitze im Zugabteil geschossen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen, selbstverständlich ohne Waffe. Er wird sich im Nachgang für sein Verhalten verantworten müssen.

