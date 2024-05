Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Durch aufmerksame Zeugen beobachtet: Fahrer eines Lieferservice verursacht Sachschaden und flüchtet

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nachdem ein Lieferservice am Donnerstagabend um 22:20 Uhr eine Pizza in der Hirtengasse auslieferte, beschädigte der bisher unbekannte Fahrer des Lieferservice einen geparkten VW und flüchtete. Durch Zeugen konnte beobachtet werden, wie der Lieferservice, welcher mit zwei männlichen Personen besetzt war, auf den Parkplatz der Hirtengasse einfuhr und beim Zurücksetzen mit dem geparkten VW kollidierte. Nach der Auslieferung der Pizza begutachteten die beiden Männer zunächst die Beschädigungen an beiden Fahrzeugen und setzten anschließend ihre Weiterfahrt in unbekannte Richtung fort. Der Sachschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Aufmerksame Zeugen beobachteten das Geschehen und informierten die Polizei, die nun die Ermittlungen wegen Unfallflucht eingeleitet hat.

