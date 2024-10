Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf Stralsunder Hauptbahnhof

Stralsund (ots)

Stralsunder Bundespolizisten kontrollierten gestern am späten Abend auf dem Querbahnsteig am Hauptbahnhof Stralsund einen 60- jährigen niederländischen Staatsangehörigen. Er war zuvor mit einem Zug aus Berlin angekommen. Die Überprüfung des Mannes ergab, dass nach ihm aktuell mit zwei Ausschreibungen gefahndet wurde. Die Staatsanwaltschaft Erfurt hatte ihn zur Aufenthaltsermittlung wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ausgeschrieben. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf sucht ihn mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen Erschleichung von Leistungen. Er sollte eine Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro und Verfahrenskosten in Höhe von 82,50 Euro zahlen. Das Geld konnte er nicht aufbringen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt Waldeck eingeliefert. Hier muss er jetzt eine 30- tägige Ersatzfreiheitsstrafe absitzen.

