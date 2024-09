BPOL-HST: Gefasster Dieb kann Freiheitsstrafe abwenden

Stralsund, Prora (ots) - Gestern Abend (14.08.24) wurde ein gesuchter Mann am Haltepunkt Prora durch Bundespolizisten festgenommen. Die Beamten kontrollierten gegen 21:15 Uhr eine Personengruppe am Haltepunkt. Die Überprüfung eines 45-Jährigen ergab, eine Ausschreibung zwecks Vorführungshaftbefehl durch das Amtsgericht Tiergarten Berlin. Der Mann ist als Beschuldigter in einer Hauptverhandlung, wegen Diebstahls mit ...

