Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Gesuchter Mann bekommt gesundheitliche Probleme

Stralsund, Prora (ots)

Gestern Abend (14.08.24) wurde ein gesuchter Mann am Haltepunkt Prora durch Bundespolizisten festgenommen.

Die Beamten kontrollierten gegen 21:15 Uhr eine Personengruppe am Haltepunkt. Die Überprüfung eines 45-Jährigen ergab, eine Ausschreibung zwecks Vorführungshaftbefehl durch das Amtsgericht Tiergarten Berlin. Der Mann ist als Beschuldigter in einer Hauptverhandlung, wegen Diebstahls mit Waffen, unentschuldigt ferngeblieben. Dem russischen Staatsangehörigen wurde vor Ort der Haftbefehl eröffnet und anschließend in den Polizeigewahrsam der Bundespolizeiinspektion Stralsund mitgenommen.

Während der polizeilichen Maßnahmen äußerte sich der Mann gegenüber den Beamten mit rassistischen Parolen. Darüber hinaus zeigte er plötzlich gesundheitliche Probleme, sodass ein Notarzt in Stralsund hinzugezogen werden musste. Dieser entschied die Aufnahme des Mannes ins Krankenhaus zur Kontrolle.

Heute (15.08.24) wurde er nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus am Nachmittag zum Amtsgericht Stralsund gebracht und dem Haftrichter vorgeführt. Nach der Entscheidung des Richters wurde er umgehend in die Justizvollzugsanstalt überführt, um sicherzustellen, dass die gerichtliche Verhandlung am Amtsgericht Tiergarten zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden kann.

