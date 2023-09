Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Falschgeld in Umlauf gebracht

Kaiserslautern (ots)

Am Samstag, 09.09.2023 wurde in dem Zeitraum 11:30 Uhr bis 12:40 Uhr in zwei Geschäften versucht Falschgeld in Umlauf zubringen. Zuerst versuchte der bisher unbekannte männliche Täter in einer Metzgereifiliale in der Eisenbahnstraße mit einem 50 Euro Schein einen Kauf zu tätigen. Als er von der Angestellten auf die Echtheit des Scheins angesprochen wurde, flüchtet er aus dem Geschäft.

In einem Drogeriemarkt in der Fackelstraße wollte der unbekannte Mann den nächsten Versuch unternehmen, um mit Falschgeld zu zahlen. Nachdem er von einer Mitarbeiterin angesprochen wurde, entfernte er sich aus diesem.

Der Mann soll ca. 20 Jahre alt sein. Er war bekleidet mit einem weißen T-Shirt mit rotem Nike Zeichen und trug rosa farbene Kopfhörer.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der 0631 369-2620 oder per Mail an kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de zu melden.|wey

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell