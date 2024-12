Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Schwan löst Oberleitungsschaden aus - Bahnverkehr auf Rügen vorübergehend eingestellt

Lietzow Rügen (ots)

Am Sonntagmorgen (01.12.24) gegen 8:00 Uhr kam es im Bereich der Bahnstrecke Binz-Lietzow Höhe der Ortslage Lietzow / Rügen zu einem Brand an einem Oberleitungskabel. Erste Ermittlungen der Bundespolizei ergaben, dass der Brand durch einen Schwan verursacht wurde, der in das geflogen war und dieses beschädigte.

Infolge des Vorfalls wurden die betroffene Bahnstrecke gegen 08:20 Uhr durch den Notfallmanager gesperrt. Die parallel verlaufende Bundesstraße 96 musste aufgrund des Einsatzes an der Bahnstrecke ebenfalls in beide Richtungen gesperrt werden. Einsatzkräfte der Landespolizei, welche aus dem Polizeihauptrevier Bergen vor Ort waren, unterstützten bei der Absperrung sowie der Verkehrslenkung.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bergen, Lietzow und Ralswiek waren schnell zur Stelle und führten unteranderem Erdungsarbeiten durch, um die Beschädigung der Oberleitung abzusichern. Zudem konnte das verendete Tier aus dem Bahnbereich geborgen werden.

Die Streckensperrung führte dazu, dass der Zugverkehr zwischen Binz und Lietzow bis 16:00 Uhr eingestellt werden musste. Ein Schienenersatzverkehr wurde bis Bergen auf Rügen eingerichtet. Insgesamt kam es zu acht Zugverspätungen, 16 Totalausfällen sowie 25 Teilausfällen.

