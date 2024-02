Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Mit 500 Litern Diesel-Kraftstoff flüchteten unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag. Der Lkw, aus dem der Kraftstoff entwendet wurde, stand an der Rockwoolstraße. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Haltern am See

In der Zeit zwischen Freitag und Sonntag flexten Unbekannte einen Zigarettenautomaten am Stockwieser Damm auf. Aus dem Automaten nahmen sie Geld und Zigaretten mit. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Marl

Über die Balkontür einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Bebelstraße gelangten unbekannte Einbrecher in die Wohnräume. Hier durchsuchten sie die Schränke nach Beute. Der Einbruch passierte zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Recklinghausen

Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in ein Nebengebäude einer Grundschule an der Herner Straße ein. Zwischen Freitag und Sonntag verschafften sie sich Zugang zur Kantine, warfen Tische und Stühle um. Ob auch etwas entwendet wurde, dazu konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell